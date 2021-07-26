Любимов: Дворы в Рязани должны быть отремонтированы до 1 сентября.

Губернатор Николай Любимов посмотрел, как идет ремонт дворов на нескольких улицах Рязани. Речь идет о Татарской, Есенина, Черновицкой, Полетаева и Березовой.

— Дополнительно найти 100 млн рублей на дворы в Рязани было не просто, но это надо было людям, — подчеркнул Любимов. — Дворы давно нуждаются в ремонте, некоторые люди просят отремонтировать их на протяжении десяти лет. Выделенные деньги позволят как можно больше дворов привести в порядок.

По словам главы региона, власти договорились с подрядчиками, что отставания в сроках ремонта не будет.

— Работы по ремонту дворов должны быть завершены четко в сроки до 1 сентября, — заявил губернатор.

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