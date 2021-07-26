Рязанка с коляской, проскочившая Первомайку вне «зебры», попала на видео

В центре Рязани сняли на видео рязанку, которая с коляской вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. Все произошло на Первомайском проспекте у остановки «Дом художника».

На кадрах видно, как женщина толкала впереди себя коляску, потом остановилась на двойной сплошной и ждала, когда проедут автомобили. Потом по-быстрому перебежала на другую сторону.

Отметим, что ближайший пешеходный переход располагается в 130 метрах от того места, где дама решила проскочить.

Смотреть видеосюжет Рязанка с коляской на дороге

«Мамаша решила с коляской пересечь шесть полос Первомайского проспекта вне пешеходного перехода», - оставил сообщение автор видео.

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