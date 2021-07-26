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Общество26 июля 2021 18:35

В Рязани отремонтируют 850 метров улицы Черновицкой

Объявлена закупка на 26,6 млн рублей
Источник:kp.ru
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Планируется заменить павильон на остановке "Школа" в сторону поселка Южный с устройством заездного кармана. Чертеж из проектной документации.

Планируется заменить павильон на остановке "Школа" в сторону поселка Южный с устройством заездного кармана. Чертеж из проектной документации.

В Рязани выполнят ремонт участка улицы Черновицкой протяженностью 850 метров. Соответствующую закупку на 26,6 млн рублей объявили 23 июля.

Имеется ввиду участок от перекрестка с улицей Гоголя до перекрестка с улице Щорса. Там планируется срезать и заново уложить слой асфальта толщиной «до 5 см», заменить павильон на остановке "Школа" в сторону поселка Южный с устройством заездного кармана, нанести дорожную разметку. В отличие от участка улицы Гоголя (подъезд к БСМП), ремонт тротуаров в документации не значится.

Завершить работы будущему подрядчику предстоит не позднее 1 ноября 2021 года.