Рязанские коммунисты обратились в прокуратуру в связи ростом заболеваемости гепатитом

Прокуратура должна расследовать причины вспышки гепатита А в Рязанской области. О многочисленных пациентах с таким диагнозом в рязанских больницах сообщают СМИ. Целые отделения заполнены заболевшими болезнью Боткина (в простонародье - желтухой) в городских больницах №№ 4, 10, 11, а также в детской инфекционной больнице №9. Отмечается, что больше всего пациентов прибыло из Рыбновского района.

Учитывая ранее опубликованную в социальных сетях информацию, что в Рыбном в жару власти ограничили подачу воды, наверное, это неудивительно.

— Считаю необходимым исключить или подтвердить причинно-следственную связь с водоснабжением в Рыбном и вспышкой заболеваемости гепатитом А. Запрос в прокуратуру составлен. Если взаимосвязь подтвердится, необходимо наложить взыскание за системное многолетнее бездействие рыбновских чиновников по решению очевидных местных проблем, — говорит Депутат Рязанской областной Думы, первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров. — Также считаю, что прокуратура в любом случае должна оценить с точки зрения законодательства недавнее решение об ограничении водоснабжения в Рыбном. По закону, даже аварийные отключения жестко регламентируются по времени, а здесь намеренное многочасовое ограничение, да еще и в самую жару.

Разумеется, необходимо проследить причины появления гепатита А и у рязанцев, проживающих в других районах Рязани и области. Одной эпидемии нам уже достаточно, поэтому непонятно, почему губернатор до сих пор не созвал совещание, чтобы принять меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции среди жителей региона.

Региональный минздрав, в свою очередь, назвал это всего лишь обыкновенным сезонным подъемом заболеваемости, который связан с жарой, и заявил, что о вспышке гепатита А в Рязани речи быть не может. Надеюсь, прокуратура тщательнее разберется с этим вопросом.