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Общество26 июля 2021 15:00

В Рязанской области вновь прогнозируют жару

МЧС опубликовало метеопредупреждение на ближайшие дни
Источник:kp.ru
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27 и 28 июля в Рязанской области ожидается жаркая погода. Местами воздух может прогреваться до +31 градуса, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

Конкретно во вторник температура ожидается в пределах +10…+15 ночью и +26…+31 днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Дождей 27-го числа не ожидается, 28-го, если опираться на предварительный прогноз, - тоже. Интересно, что в текущем месяце в Рязани выпало всего 10 мм осадков при июльской норме 78 мм, то есть 13% от среднего многолетнего значения.