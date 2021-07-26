В Рязанской области вновь прогнозируют жару

27 и 28 июля в Рязанской области ожидается жаркая погода. Местами воздух может прогреваться до +31 градуса, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

Конкретно во вторник температура ожидается в пределах +10…+15 ночью и +26…+31 днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Дождей 27-го числа не ожидается, 28-го, если опираться на предварительный прогноз, - тоже. Интересно, что в текущем месяце в Рязани выпало всего 10 мм осадков при июльской норме 78 мм, то есть 13% от среднего многолетнего значения.