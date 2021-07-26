Мы это прогнозировали – Роспотребнадзор о росте заболеваемости гепатитом в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора отреагировало на слухи о вспышке в Рязани и области гепатита А. По информации санитарных врачей, для гепатита А характерно волнообразное течение эпидемического процесса - со спадами и подъемами. В Рязанской области подъемы заболеваемости гепатита наблюдались с 2000 по 2002 год и с 2007 по 2010 год.

«С учетом данной закономерности эпидпроцесса 2021 год прогнозировался годом подъема заболеваемости, — заявил Роспотребнадзор. — В первом полугодии текущего года ситуация по гепатиту оставалась стабильной, заболеваемость не превышала уровень аналогичного периода прошлого года (-33,3%). С июля случаи гепатита регистрируются как среди жителей Рязани, так и районов области. Среднемноголетний уровень заболеваемости не превышен. Групповых очагов нет».

Ранее рязанский минздрав сообщил, что вспышка гепатита А в Рязанской области не что иное как «обыкновенный сезонный подъем заболеваемости» (читать подробнее).

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