В Рязани не хватает логистов и электромехаников: их будут готовить в РКЭ

Рязанский колледж электроники расположен на улице Циолковского

Тех, кто ищет возможность получить востребованную специальность после 9 лет обучения в средней школе, обрадует появление в Рязанском колледже электроники двух новых программ подготовки специалистов.

– Сама жизнь подсказывает, что эти специальности будут с годами все нужнее и нужнее, – уверен директор колледжа Александр Клочков. – Перевозок грузов и товаров в нашей экономике все больше, значит, требуются те, кто может обеспечить логистику. А строители возводят все больше многоэтажных зданий с массой различных лифтов, и это создает спрос на специалистов по электромеханике.

Свою заинтересованность в сотрудниках, обладающих такими знаниями и умениями, подтверждают рязанские предприятия – «Автоимпорт», «Лифтремонт-сервис» и другие.

Подготовка по новым специальности – «Организация перевозок и управления на транспорте» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» будет идти в Рязанском колледже электроники в течение 3 лет 9 месяцев на базе 9-классного школьного образования.