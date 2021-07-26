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Спорт26 июля 2021 13:37

В Рязани подведены итоги фестиваля воздухоплавания «Небо России»

Кубок России достался известному аэронавту Ивану Меняйло
Источник:kp.ru
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Иван Меняйло на верхней ступени пьедестала. Слева от него Владимир Ермаков, справа - Евгений Чубаров.

Иван Меняйло на верхней ступени пьедестала. Слева от него Владимир Ермаков, справа - Евгений Чубаров.

С 20 по 25 июля в Рязани прошел XIX Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021». В рамках мероприятия состоялся 15-й Кубок России по воздухоплавательному спорту.

В рамках Кубка России пилоты совершили шесть спортивных полетов и выполнили 25 заданий. Обладателем главного трофея с большим преимуществом стал известный воздухоплаватель Иван Меняйло (Москва). Компанию ему на пьедестале почета составили рязанец Владимир Ермаков и москвич Евгений Чубаров.

Всего в розыгрыше Кубка России приняли участие 10 пилотов. Еще 5-7 аэростатов присоединялись к ним во время полетов в рамках фиесты. Также состоялось два свободных полета, во время которых пилоты и пассажиры смогли просто насладиться красотами рязанской земли.

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