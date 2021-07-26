ГИБДД назвала три правила для мотоциклистов, чтобы остаться в живых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года на дорогах Рязанской области произошло 76 ДТП с участием мотоциклистов. В результате дорожных происшествий погибли восемь человек, 89 – получили травмы.

Госавтоинспекция назвала три основных правила, которыми следует руководствоваться каждому мотоциклисту. Они помогут остаться в живых:

- строго соблюдать скоростные ограничения;

- контролировать дорожную обстановку, особенно на перекрестках;

- не садиться пьяным за руль.

Как отметили в рязанской ГИБДД, мотоциклисту достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а если нет защитного мотошлема, то и получить черепно-мозговую травму. Нередко такие ДТП приводят к смертельным случаям.

В ночь на 25 июля в Рязанском районе 25-летний житель Ряжска за рулем мотоцикла Honda CBR не справился с управлением, вылетел на скорости с дороги и врезался в опору ЛЭП. От полученных травм молодой человек погиб на месте (читать подробнее).

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