В Рязани пятилетний мальчик ушел из дома, чтобы принести маме что-нибудь к обеду.

Сотрудники полиции помогли рязанским родителям отыскать их пятилетнего мальчика, сообщает региональное УМВД.

Накануне в дежурную часть поступило заявление от родителей пятилетнего ребенка, который незаметно вышел из квартиры дома по улице Песоченской. Дежурный тут же разослал ориентировку всем полицейским нарядам.

Полицейские установили, что пока родители готовили обед на кухне, ребенок играл в комнате. В какой-то момент мать обнаружила, что входная дверь приоткрыта, а ребенка дома не было. Не было его и на детской площадке во дворе, где он обычно играл.

Вскоре сотрудник ППС заметили ребенка, по описанию похожего на разыскиваемого, и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. Мальчик сообщил полицейским, что решил самостоятельно прогуляться и принести маме что-нибудь к обеду.

Полицейские передали малыша в руки родителей. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

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