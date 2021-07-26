На окраине Рязани иномарка сбила старушку, перебегавшую дорогу.

Рано утром 23 июля на улице Рязанской 61-летний мужчина за рулем автомобиля рязанец, управляя автомобилем Ford Focus сбил на скорости 78-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, старушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пожилую женщину с травмами госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Пожилую женщину госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что под Рязанью погиб молодой мотоциклист, врезавшись на скорости в ЛЭП. Житель Ряжска скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков (читать подробнее).

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