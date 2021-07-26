Под Рязанью погиб молодой мотоциклист, врезавшись на скорости в ЛЭП.

В ночь на 25 июля в Рязанском районе 25-летний житель Ряжска за рулем мотоцикла Honda CBR не справился с управлением, вылетел на скорости с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Житель Ряжска скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 24 получили различные травмы.

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