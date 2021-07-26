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Происшествия26 июля 2021 10:37

Под Рязанью погиб молодой мотоциклист, врезавшись на скорости в ЛЭП

Житель Ряжска скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков
Источник:kp.ru
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Под Рязанью погиб молодой мотоциклист, врезавшись на скорости в ЛЭП.

Под Рязанью погиб молодой мотоциклист, врезавшись на скорости в ЛЭП.

В ночь на 25 июля в Рязанском районе 25-летний житель Ряжска за рулем мотоцикла Honda CBR не справился с управлением, вылетел на скорости с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Житель Ряжска скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

Житель Ряжска скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 24 получили различные травмы.

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