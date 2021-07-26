Полиция начала через громкоговорители предупреждать рязанцев о мошенниках

Сотрудники ППС начали применять звуковое оповещение граждан о самой популярной уловке мошенников, когда со счетов граждан пропадают все сбережения. На маршрутах патрулирования полицейские через громкоговорители предупреждают, если звонящий с неизвестного номера представляется специалистом службы безопасности банка и сообщает о попытке вывода денег с пластиковой карты, не нужно втягиваться в общение – это мошенники.

«Полицейские применили уже немало различных пропагандистских инструментов, что позволило уменьшить количество фактов обмана рязанцев аферистами. Однако проблема телефонного мошенничества по-прежнему не теряет своей остроты», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!