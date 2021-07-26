В пяти районах Рязанской области 26 июля отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 июля в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Плахино — с 08:00 до 17:00;

- село Попадьино — с 10:00 до 16:00.

Михайловский район:

- деревня Бычки, село Печерники, деревня Хохловка, деревня Горбатово, деревня Иваньково, поселок Красная Звезда, деревня Курлышево, деревня Наталинка, деревня Толмачевка — с 08:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Погари, деревня Салаур, село Аделино — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Аманово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Душкино — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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