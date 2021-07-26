Минздрав отреагировал на слухи о вспышке в Рязани гепатита А

Вспышка гепатита А в Рязанской области не что иное как «обыкновенный сезонный подъем заболеваемости». Именно так объяснили слухи о «вспышке» чиновники минздрава порталу Я62. Связан «сезонный подъем» с жарой и возникает он регулярно.

Всех пациентов с гепатитом разместили в отделениях больницы №4 и инфекционном корпусе детской ОКБ имени Дмитриевой. Заполнен инфекционный корпус на 50%.

Стационар больницы №4 заполнен больными гепатитом А на 80%. Состояние заболевших удовлетворительное. Тяжелых нет.

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