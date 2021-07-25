Роспотребнадзор уличил каток «Айсберг» в нарушении норм и правил

Спортивное сооружение стоит вплотную к жилым домам

В ночь на 23 июля специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в доме по улице 2-я Линия шум, значительно выше допустимого СанПиНом – сводом норм и правил, обязательных для строителей. Источником шума была охлаждающая установка ледовой арены «Айсберг», расположенной рядом с многоэтажным домом. Об этом сообщил рязанский выпуск «Новой газеты».

Ледовый каток на месте спортивной площадки между домами по улице Шевченко и манежем «Юность» построили в 2020 году. Местные жители долго доказывали, что делать это нельзя, но проиграли во всех инстанциях.

Охлаждающая установка расположена на крыше здания и работает круглосуточно с гулом громче допустимого: вместо положенных 30 дБ шумометр показал 45 дБ . Таким образом, нарушается закон о тишине, недавно подписанный рязанским губернатором Николем Любимовым.