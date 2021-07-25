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Общество25 июля 2021 18:15

На мосту у цирка в Рязани завершили установку ограждения

31 июля работы на Лыбедском бульваре должны быть завершены
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Чугунные решетки заняли свои места и на лестницах, спускающихся на Лыбедский бульапр

Чугунные решетки заняли свои места и на лестницах, спускающихся на Лыбедский бульапр

На Астраханском мосту в центре Рязани, по которому проходит улица Ленина, завершилась установка ограждения. Чугунные решетки стоят вдоль самого моста и на лестницах, по которым можно спуститься на Лыбедский бульвар.

Реконструкция старого моста постройки 1850-х годов проходила с осени 2020 года. 7 месяцев проезд и проход через мост был закрыт – он открылся только нынешним летом. 31 июля все работы должны быть завершены, проход под мостом по Лыбедскому бульвару открыт.