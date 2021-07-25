Жители Шиловского района пожаловались на вонь из луж вокруг завода

В шиловском поселке уже привыкли к странным запахам вблизи жилых домов

Жители поселка Ибредь в Шиловском районе пожаловались в популярном рязанском интеренет-паблике на вонь от луж, покрывших дорогу вокруг крахмалпаточного завода. Они утверждают, что подобный запах чувствовали и раньше, но только в воздухе, а теперь подозревают, что на дорогу вылили какие-то отходы. Рязанские автомобилисты подтверждают, что сами стараются быстрее проскакивать по трассе мимо поселка Ибредь, чтобы не чувствовать зловоние.

По мнению шиловцев, к ним давно уже должны прибыть сотрудники природоохранной прокуратуры, куда они написали жалобу.