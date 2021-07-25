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Общество25 июля 2021 15:17

Новая неделя в Рязанской области начнется с сухой погоды без осадков

В лесах в воскресенье зафиксирована одна термическая точка, но пожар не подтвердился
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Ветер будет менять направление, но останется слабым

Ветер будет менять направление, но останется слабым

Рязанский филиал центрального управления гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на понедельник 26 июля.

Весь первый день новой недели ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений не будет сильнее 7 м/с. Температура воздуха по области ночью от +8 до +13°С, днем от +24 до +29°С.

Лесопожарная обстановка оценивается управлением МЧС по Рязанской области как нормальная. В лесах зарегистрирована 1 термическая точка, но пожар не подтвердился.