Новая неделя в Рязанской области начнется с сухой погоды без осадков

Ветер будет менять направление, но останется слабым

Рязанский филиал центрального управления гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на понедельник 26 июля.

Весь первый день новой недели ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений не будет сильнее 7 м/с. Температура воздуха по области ночью от +8 до +13°С, днем от +24 до +29°С.

Лесопожарная обстановка оценивается управлением МЧС по Рязанской области как нормальная. В лесах зарегистрирована 1 термическая точка, но пожар не подтвердился.