Автоприцеп с битумом под Рязанью врезался в легковой автомобиль

Трасса Р-132 идет от Калуги через Тулу в Рязань

По сообщению управления ГИБДД по Рязанской области, 24 июля на трассе Р-132 между Михайловым и Рязанью произошло крупное ДТП. Автоприцеп, перевозивший битум, двигаясь в сторону Михайлова, врезался в стоявшую на его полосе движения легковую автомашину. Водитель этой машины ждал возможности повернуть налево, в сторону садоводческих товариществ.

В результате ДТП пострадали 58-летний водитель легкового авто и 61-летняя пассажирка, находившаяся рядом с ним. Полуприцеп-цистерна, в которой перевозился битум, механические повреждения не получила, утечки битума не произошло. По фату ДТП полицейские проводят проверку.