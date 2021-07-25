Появилось видео пожара 24 июля в Сельцах под Рязанью

Огонь охватил второй этаж здания

Появилось видео пожара, произошедшего в Сельцах под Рязанью вечером 24 июля. Там сгорел двухэтажный кирпичный дом, когда-то бывший сельской школой.

Видеофайлом поделился интернет-пользователь по имени Кирилл. Поскольку загоревшееся здание в последние годы никак не использовалось, пострадавших на пожаре нет.

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