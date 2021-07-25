В рязанском селе Сельцы сгорел двухэтажный дом

Фото интернет-пользователя Кирилла: огонь показался из окон второго этажа примерно в 20 часов 50 минут

Вечером 24 июля, около 20:50, в селе Сельцы Рыбновского района загорелось двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание. Пламя вырвалось из окон второго этажа, с чердака валил большой дым, затем загорелась кровля.

– Здание это раньше было школой, но потом его выкупили, и оно стало частным домом, – рассказал глава сельского поселения Михаил Адров. – Сейчас оно вообще заброшено, в нем нет ни газа, ни водопровода, ни электричества. Там не могла загореться проводка. Возможно, залезли мальчишки и что-то подожгли. Сейчас у них каникулы, многие приехали на дачи.

В селе есть звуковая система оповещения сиреной о чрезвычайных ситуациях, собственные 2 пожарные машины и добровольная пожарная команда численностью 12 человек. Пожар был ликвидирован в тот же вечер.

В сводке МЧС на утро 25 июля значится всего один пожар за сутки на территории Рязанской области.