Подъезд к БСМП в Рязани отремонтируют за 23 млн рублей

Инфраструктурой новое здание БСМП обрастает не слишком стремительно.

Участок улицы Гоголя в Рязани общей протяженностью 550 метров отремонтируют. Закупку почти на 23,4 млн рублей (максимальная цена контракта) объявили 23 июля.

В порядок планируют привести отрезок от перекрестка с улице Черновицкой до д. 6с1 по проезду Гоголя. Таким образом, речь идет о подъездной дороге к Больнице скорой медицинской помощи.

Согласно аукционной документации, в смету входят замена бордюров, ремонт и восстановление тротуаров, восстановление примыканий, установка пешеходных ограждений, восстановление и обустройство парковок, обеспечение водоотвода. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить доступность перемещения для маломобильных граждан.

Обозначение участка из проектной документации.

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