В Рязани полицейские преследовали пьяного водителя

Фото: 62.мвд.рф
В ночь на 23 июля на улице Октябрьский городок в Рязани задержали пьяного водителя. Задержанию предшествовало недолгое преследование, сообщает пресс-служба областного УМВД
Около 03:00 экипаж ДПС заметил подозрительный Chevrolet Aveo.
«Машина передвигалась неуверенно, полицейские заподозрили, что водитель нетрезв, и с помощью спецсигнала потребовали от него остановки», - рассказали в полиции.
Водитель требование проигнорировал и какое-то время еще продолжал движение. После остановки на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 1.310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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