Ранним утром на Оке в Рязани спасли мужчину

Ранним утром на участке реки Оки в Рязани спасли мужчину. Фото: 62.mchs.gov.ru

Ранним утром на участке реки Оки в черте Рязани зарегистрировали происшествие на воде. К счастью, на этот раз оно обернулось не гибелью человека, а, наоборот, спасением.

«В 06.18 из реки Ока в городе Рязани спасен мужчина», - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Обстоятельства, как мужчина попал в беду и как ему удалось сохранить жизнь, уточняются. Пока известно лишь, что в операции участвовали четыре человека дежурной смены аварийно спасательной службы, а также три сотрудника ПСЧ-1. Использовались две единицы техники.

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