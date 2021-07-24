Инициатор собрания по поводу дорожных проблем Рязани встретился с заммэра

Руководитель крупного интернет-сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев подтвердил свое намерение провести 8 августа массовое мероприятие или, как он его сам назвал, собрание для обсуждения проблем городского дорожного хозяйства. Соответствующее уведомление активист и его соратники направят властям.

«Уведомление будем подавать. От проведения массового мероприятия я не отказываюсь. От собрания. Потому что помимо тех проблем, о которых знаю я, есть еще проблемы у огромного количества людей, которые хотят быть услышанными», - заявил Парублев после встречи с заместителем главы администрации Рязани Борисом Ясинским.

По словам активиста, Ясинский сам пригласил его пообщаться после нашумевшего заявления. В случае согласования мероприятия Парублев предложил администрации направить на него своих представителей, «чтобы они перед людьми ответили».

Ранее Парублев подчеркнул, что предметом обсуждения должен стать весь комплекс проблем дорожного хозяйства, результаты работы властей в этом направлении, однако признался, что «последней каплей» стало закрытие парковки у ТРЦ «Премьер» в ночные и вечерние часы. Дрифтеров и любителей громкой музыки оттуда выгоняют по просьбе жителей близлежащих домов.

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