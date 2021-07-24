В Рязани возобновят движение троллейбусов по Касимовскому шоссе

Власти Рязани анонсировали возвращение троллейбусов, следующих через перекресток возле «Глобуса». В связи с реконструкцией последнего приостанавливалось движение по маршрутам №№3, 8, 13 и 15.

Напомним, в середине июня на пересечении Касимовского шоссе с улицей Советской армии начался перенос контактной сети. Работы планировалось завершить в течение месяца, однако исполнитель в срок не управился.

«Мы запускаем пробное движение рано утром в воскресенье. Я надеюсь, проблем не возникнет, и линия собрана как положено. Почему и не ходили троллейбусы – небезопасно было там, с этой линией, ее нужно было переделывать. Да, пошли на такой шаг, задержали движение, но это только в целях безопасности. С понедельника троллейбусы должны там пойти», - заявил начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков «Рязанскому Формату».

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