Перекресток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной открыли для движения.

В Рязани открыли движение на перекрестке Первомайский проспект – улица Вокзальная. Транспорт движется в обоих направлениях. Кроме того, троллейбус №6 возобновил курсирование через вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2».

Что касается прорванной трубы в водопроводном колодце на улице Вокзальной, то специалисты МП «Водоканал» все устранили. На этом месте вместо «чавкающего болота» сейчас грязь и провал в земле.

Прорыв трубы на улице Вокзальной устранили.

Улицу Вокзальную стало затапливать днем 22 июля. Лишь на следующий день рабочие приступили к устранению коммунальной аварии.

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