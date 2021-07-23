Родители попросили снести долгострой, расположенный рядом со школой №40

Во время личного приема главы горадминистрации Елены Сорокиной представитель родительского комитета школы №40 обратилась с просьбой убрать полуразрушенное строение, которое расположено вблизи территории школы №40. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

По словам родителя, по результатам обследования специалистам профильных подразделений не удалось выяснить, кто является собственником объекта. Разрешений на строительство на улице Дачной не выдавалось.

В ответ Елена Сорокина поручила руководителям структурных подразделений проработать этот вопрос и найти необходимое решение.

- Существует два механизма решения этого вопроса – оформление строения в муниципальную собственность с последующим сносом или привлечение для этих целей внебюджетных источников, - сообщила Сорокина.

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