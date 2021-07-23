В Рязанской области «Газель» промахнулась мимо моста

Фото: издательство «Пресса».

Днем 23 июля в селе Потапьево Пителинского района автомобиль «Газель», под управлением москвича, проехал мимо моста. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По предварительным данным, на повороте дороги к мосту через речку Пет, водитель не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и остановилась в нескольких метрах от воды.

- Сегодня около 14 часов на телефон дежурного ЕДДС поступил звонок от жительницы села Потапьево. Она сообщила, что грузовая машина сорвалась с откоса дороги у моста через речку Пет, - сообщил нашим коллегам начальник ГО и ЧС администрации Пителинского района Алексей Левочкин.

Отмечается, что в ДТП пострадали два человека. Обоих доставили в Пителинскую больницу. По словам местных жителей, водитель «Газели» – житель столицы, приезжающий в регион на лето.

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