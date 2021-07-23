Рязанские полицейские уничтожили 800 «квадратов» конопли

Рязанские полицейские обнаружили в трех районах области заросли дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Плантации каннабиса нашли в Рязанском, Михайловском и Шиловском районах области. В общей сумме площадь зарослей составила 800 «квадратов». Чтобы исключить возможность использования конопли в качестве наркотического средства, полицейские уничтожили растения.

Обследование территории Рязанской области продолжается.

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