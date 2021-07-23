Добровольно, но обязательно: минздрав прокомментировал жалобу на принуждение к вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанский минздрав отреагировал на жалобу, которую оставили на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети. Один из пользователей сообщил, что его жену заставляют на работе привиться:

«Мою жену на работе в приказном порядке заставляют сделать прививку от ковида. В противном случае грозят увольнением. Законны ли требования работодателя?», - написал рязанец Олег Брагин.

Практически спустя сутки чиновники подчеркнули, что вакцинация является добровольной процедурой.

«Но в условиях распространения коронавирусной инфекции очень важно приобретение коллективного иммунитета. Это необходимо для сохранения здоровья граждан. Есть ряд категорий сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации. При эпидемической угрозе работодатель вправе отстранить их от работы при отказе делать прививку (кроме случаев медицинских противопоказаний)» - говорится в сообщении.

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