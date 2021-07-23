Коммерческого директора ООО «Нямуно банга» уличили в коррупции

Коммерческого директора ООО «Нямуно банга» уличили в коррупционном правонарушении, сообщает прокуратура Рязанской области.

Как установили в ведомстве, коммерческий директор ООО «Нямуно банга» передал государственному служащему 15 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал компанию к ответственности за «предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии».

Прокурор Советского района Рязани возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Мировой судья признал ООО «Нямуно банга» виновным и оштрафовал компанию на 1 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

СПРАВКА «КП»

ООО «Нямуно банга» - современное высокотехнологическое предприятие с иностранными инвестициями, основанное в 2006 году. Специализируется на выпуске полиэтиленовой упаковки для продукции пищевой промышленности и промышленных предприятий, полиэтиленовых мешков - бытовых, медицинских и технического назначения.

Располагается предприятие в Рязани на Ряжском шоссе.

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