Рязанский пристав присвоила деньги должника и попала под суд

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава.

По версии следствия, женщина, используя служебное положение, присвоила полученные от должника деньги, которые он передал в качестве исполнительского сбора.

В итоге рязанка причинила ущерб федеральному бюджету на сумму более 50 тысяч рублей.

Расследовали дело следователи УФСБ России по Рязанской области.

23 июля уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала о приставе, который арестовал у должника два телевизора, электрическую печь и… стал пользоваться техникой сам (подробнее).

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