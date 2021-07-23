Рязанский пристав присвоила деньги должника и попала под суд

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава.
По версии следствия, женщина, используя служебное положение, присвоила полученные от должника деньги, которые он передал в качестве исполнительского сбора.
В итоге рязанка причинила ущерб федеральному бюджету на сумму более 50 тысяч рублей.
Расследовали дело следователи УФСБ России по Рязанской области.
23 июля уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.
Ранее «КП-Рязань» рассказывала о приставе, который арестовал у должника два телевизора, электрическую печь и… стал пользоваться техникой сам (подробнее).
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