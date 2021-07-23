В селе Ласицы восстановили водоснабжение

С 19 по 23 июля в региональную общественную приемную «Единой России» поступило 12 обращений. Большинство заявлений касалось вопросов ЖКХ и благоустройства. Кроме того, рязанцы попросили помочь разобраться с начислением пенсий и социальных выплат. По всем вопросам направлены запросы, даны консультации.

Также продолжается работа по обращениям, которые поступили ранее. Многие из них удается решить, как, например, вопрос с водоснабжением в селе Ласицы Сасовского района. О проблеме рассказали местные жители – в июне они обратились в общественную приемную. По их словам, с середины апреля в их дома вода практически не поступала.

«В администрации Сасовского района в ответ на запрос сообщили, что из-за ошибки, допущенной при строительстве водопровода, в домах на улице Вишневой был слабый напор воды. В настоящее время установлено дополнительное оборудование, благодаря которому давление в водопроводе стабилизировалось», — рассказала заместитель руководителя общественной приемной партии Елена Синица.

По вопросу проведения своему сыну на регулярной основе специфического анализа крови обратилась жительница Сасова. В ответе на запрос в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что регулярное бесплатное обследование мальчика в Сасовском межрайонном медицинском центре будет организовано в случае наличия рекомендаций после обследования в московской клинике, которое в ближайшее время должен пройти ребенок.

Жительница Рязани пожаловалась на неудовлетворительное состояние тротуаров на нескольких городских улицах.

«На наш запрос в управлении благоустройства сообщили, что тротуар в районе дома № 59 на улице Свободы будет отремонтирован в текущем году. Возможность ремонта остальных объектов, указанных в обращении, будет рассмотрена дополнительно после выполнения первоочередных работ», — сообщила Елена Синица.