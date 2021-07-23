В Клепиковском районе восстановят ФАП

Фото: РОО "Единая Россия".

«Месяц назад в селе Тюково сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Для местных жителей это настоящая трагедия. Здание медицинского учреждения должно быть восстановлено в кратчайшие сроки!» – написал депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Андрей Красов на своей странице в социальной сети после поездки в Клепиковский район.

Сгоревший ФАП обслуживал 20 населенных пунктов. Сейчас временный пункт приема медработником организован в здании местной администрации.

«Сделал запросы в министерства строительства и здравоохранения Рязанской области. Уже есть понимание, как можно исправить сложившуюся ситуацию», – подчеркнул Андрей Красов.