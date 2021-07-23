В субботу рязанцев ждут небольшие дожди и +25 градусов

В субботу, 24 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +8...+13°С, днем +20...+25°С.

Кроме того, по данным УМЧС, на территории Рязанской области лесопожарная обстановка в норме, опасные метеорологические явления не прогнозируются. Однако, в Клепиковском, Касимовском и Михайловском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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