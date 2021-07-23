ОНФ помог осуществить мечту 21-летнего рязанца.

21-летний рязанец Александр Мартынов в детстве хотел стать военным, но восемь лет назад попал в страшное ДТП и чудом остался жив. С тех пор у молодого человека серьезная дисфункция двигательного аппарата. Он проходит долгую реабилитацию и передвигается только со сторонней помощью.

Несмотря ни на что, Александр сохраняет интерес к жизни, много учится, познает мир через интернет. Однако общения со сверстниками и людьми вне семьи ему очень не хватает.

Рязанская Молодежка ОНФ взяла шефство над Александром и вызвалась осуществить его детскую мечту. Молодому человеку подарили экскурсию в прославленное училище ВДВ, дали пострелять в специальном интерактивном тире, а 22 июля организовали выезд на боевые стрельбище. Он смог пострелять из настоящего боевого оружия, прикоснуться к армейскому быту, пообщаться с курсантами и офицерами.

22 июля для Александра Мартынова организовали выезд на боевые стрельбище

- Саша наш подшефный, мы оказываем ему помощь в прохождении реабилитации, помогаем родителям с документами, по бытовым вопросам…. А когда узнали о мечте Александра о военной службе, решили обратиться к сопредседателю регионального штаба ОНФ, Герою России Андрею Красову, чтобы он помог ему организовать настоящий выезд в армию, - говорит капитан команды Молодежки ОНФ Глеб Шабонин.

- Конечно же я рад, что исполнилась мечта Александра. Он огромный молодец, с легкостью справился со всеми сложностями. Чувствуется настоящий офицерский дух! – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, Герой России, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов. - Уверен, что Сашин пример станет для многих людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, показательным. Не унывать и не сдаваться!