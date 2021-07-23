Реанимация ОКБ им. Семашко открылась после страшного пожара

Отделение анестезиологии и реанимации рязанской ОКБ им. Семашко возобновило работу после страшного пожара. Отделение, рассчитанное на шесть реанимационных коек, разместится во 2-м корпусе, на первом этаже. Работу отделения будут обеспечивать один врачебный и два сестринских поста.

22 июля больных из инфекционного отделения перевели в новое реанимационное отделение.

«Мы благодарим главного врача рязанской БСМП Игоря Задою и его сотрудников за содействие в перемещении тяжелых больных», - говорится в сообщении администрации больницы.

Ранее ОКБ имени Семашко решила капитально отремонтировать системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации в своих зданиях. Соответствующую заявку на разработку проектно-сметной документации разместили на портале госзакупок (читать подробнее).

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Три человека погибли, еще одна женщина с COVID-19 умерла 15 июня. Кроме того, несколько человек серьезно пострадали, в том числе две медсестры.

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