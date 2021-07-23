Рязанская КПРФ: Чиновникам – персональную материальную ответственность!

Фото: РОО КПРФ.

«Если кладут новый асфальт, значит скоро будут копать». Это известный анекдот, превратившийся у нас в народную примету. В Рязани примета работает регулярно.

Вот свежий пример. 17-18 мая 2021 года на улице Братиславской перед зданием школы укладывали новый асфальт, наносили разметку и первого июня дорогу приняли в эксплуатацию. Люди радовались: пробитых колес больше не будет, ямы ушли в прошлое. Рано радовались. 21 июля 2021 года на этом участке начали ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ! Движение перекрыто, асфальт уже разрезан, видны масштабы вскрытия. Вскрыта будет почти вся новая проезжая часть.

Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров не скрывает возмущения:

- На эту дорогу и благоустройство потратили почти десять миллионов рублей! Наших с Вами налогов! Это не просто бюджетные средства, это деньги, принадлежащие жителям города и предназначенные на благоустройство Рязани. Но городские чиновники относятся к ним, как простой строчке с цифрами в документах. Никакой ответственности! Теперь серьезные вопросы будем задавать на бумаге солидным организациям: Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Администрации Рязани и Прокуратуре. Почему до сих пор отсутствует процесс согласования проведения плановых работ различных ведомств на одних и тех же участках? Кто конкретно допустил несогласование сроков и порядка работ планового ремонта теплосетей и дорожного покрытия на Братиславской и тем самым спровоцировал растрату бюджетных средств в особо крупном размере? Как подобное вредительство трактует законодательство, и какое наказание понесут виновные? Как в будущем не допустить подобного безобразного отношения к расходованию, фактически разбазариванию, бюджетных средств?

Справедливым было бы полное возмещение городскому бюджету впустую потраченных средств со стороны должностных лиц, халатно относящихся к своим обязанностям!

А обязательные согласования, что и когда копать и ремонтировать, видимо, надо закреплять отдельным законом. Обычная логика рязанским чиновникам неведома. А инструкция еще хоть какие-то гарантии даст, что выполнят. Или ответят за невыполнение. Фракция КПРФ в Областной Думе, во главе с Денисом Сидоровым, всегда будет отстаивать интересы жителей области и требовать с чиновников беспрекословного выполнения своих должностных обязанностей.