Запрет на посещение лесов Окского заповедника продлили

Окский биосферный заповедник объявил о продлении запрета на посещение лесов до 8 августа 2021 года. Это связано с высокой пожароопасностью, говорится в официальной группе государственного учреждения.

За пребывание на территории любого из лесничеств заповедника предусмотрена административная ответственность. В некоторых случаях (нанесение ущерба, вреда здоровью людей) – даже уголовная.

Администрация заповедника опубликовала телефоны, по которым просит звонить при обнаружении возгорания:

- 01 (с мобильного 101);

- 112 - единый номер вызова экстренных служб;

- 8(49135) 3-33-63 - оперативный дежурный ЕДДС Спасского района;

- 8(4914) 22-41-33 - оперативный дежурный ЕДДС Клепиковского района;

- 8(915)614-20-50, 8(910)623-13-15, 8(920)981-88-29 - администрация (дежурный) Окского государственного заповедника.