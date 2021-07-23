Развитие сельских территорий требует комплексного подхода

Для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни. В первую очередь, речь о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которая прошла на площадке «Единой России» 21 июля.

По убеждению члена заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», — отметил Алексей Гордеев.

По мнению федерального координатора партпроекта «Единой России» «Российское село», первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова акценты и часть средств следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен.

«Первое — льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Все больше людей получает эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки. Второе — гранты. Сегодня по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться на этой мере поддержки, четко определиться по направлениям и менять правила [получения грантов] только для того, чтобы увеличивать количество получателей и объем денежных средств, которые мы можем выдавать в одни руки в виде грантов для их эффективного использования», — отметил он.

Эксперты предложили обеспечить равный доступ к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения, упростить административные процедуры для малых форм хозяйствования, запустить национальный проект «Развитие села» и принять федеральный закон «О развитии сельских территорий».

В Рязанской области достаточно успешно реализуется программа комплексного развития сельских территорий. В 2021 году ее финансирование по сравнению с прошлым годом увеличено на 67% и составляет почти 559 млн рублей.

«В рейтинге регионов по сумме привлеченных федеральных средств по программе комплексного развития сельских территорий регион занимает 5 место в ЦФО и 20 место в России», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

В 2020 году 83 семьи, в том числе 19 – многодетных, получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, и впервые за многие годы действия этой меры поддержки социальные выплаты получили все граждане, стоящие в очереди, без переноса на следующий год.

В регионе продолжается создание новых площадок под комплексную застройку – будущие поселки для сельских жителей.

Для Рязанского региона, где один из локомотивов роста – агропромышленный комплекс, является важнейшим партпроект «Российское село», считает губернатор Николай Любимов.

«Нам необходимо продолжать комплексное развитие сельских территорий, строительство доступного жилья, развитие инфраструктуры, – сказал он. – Мы, как и прежде, будем оказывать поддержку как крупным сельхозпредприятиям, так и небольшим фермерским и личным хозяйствам, тем самым обеспечивать занятость сельских жителей».

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе «Единой России», которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развитию сельских территорий и будет в числе приоритетов работы партии. Поддержку в реализации озвученных инициатив окажет министерство сельского хозяйства.

На правах рекламы.