Оперштаб обновил статистику коронавируса в Рязанской области 23 июля

23 июля обновилась статистика коронавируса в Рязанской области. Если верить официальным данным, за сутки зарегистрировано 136 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии в регионе теперь известно о 34117 случаях.

За сутки COVID-19 признали ведущей причиной смерти еще пяти человек в Рязанской области. Таким образом, в списке жертв коронавируса оказалось 754 человек, однако с этой инфекцией связано значительно больше летальных исходов (подробнее).

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