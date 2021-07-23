Оперштаб обновил статистику коронавируса в Рязанской области 23 июля

23 июля обновилась статистика коронавируса в Рязанской области. Если верить официальным данным, за сутки зарегистрировано 136 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии в регионе теперь известно о 34117 случаях.
За сутки COVID-19 признали ведущей причиной смерти еще пяти человек в Рязанской области. Таким образом, в списке жертв коронавируса оказалось 754 человек, однако с этой инфекцией связано значительно больше летальных исходов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!