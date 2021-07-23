Километр дороги в Рязанской области отремонтируют за 20 млн

Участок дороги Акулово – Старожилово – Пронск протяженностью около 1 км отремонтируют в Рязанской области. Максимальную цену государственный заказчик обозначил на уровне 19,7 млн рублей.

Исходя из аукционной документации, участок расположен непосредственно на въезде в Пронск. Проезжую часть шириной 6 метров (с обустройством дороги) должны будут привести в порядок до 30 октября 2021 года.

На III квартал 2021 года намечена сдача еще двух близлежащих объектов – семикилометрового участка той же дороги между деревней Студенец и Большим Селом и двухкилометрового в самом Пронске по Плотно-Пушкарской улице, Заводской, Новой и Есенина. Их можно посмотреть на карте.

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