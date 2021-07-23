День города в Рязани 2021: отменены массовые площадные праздники

Основные мероприятия по празднованию Дня города в Рязани состоятся 7 августа, но праздновать начнут уже со 2 августа. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Основные мероприятия по празднованию Дня города состоятся 7 августа, но праздновать 926-й день рождения Рязани начнут уже со 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за пандемии власти отменили вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Однако локальные, небольшие мероприятия состоятся на протяжении всей недели в различных районах Рязани, в парках и скверах без установки сценических комплексов. Это позволит избежать массового скопления людей.

В зале рязанской филармонии и на сцене Зеленого театра запланированы концертные программы и фестивали.

Всего во время празднования Дня города запланировано более 30 крупных мероприятий, которые пройдут в течение недели.

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