День города в Рязани 2021: отменены массовые площадные праздники

Основные мероприятия по празднованию Дня города в Рязани состоятся 7 августа, но праздновать начнут уже со 2 августа.
Фото: Владимир ФРОЛОВ
Основные мероприятия по празднованию Дня города состоятся 7 августа, но праздновать 926-й день рождения Рязани начнут уже со 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за пандемии власти отменили вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Однако локальные, небольшие мероприятия состоятся на протяжении всей недели в различных районах Рязани, в парках и скверах без установки сценических комплексов. Это позволит избежать массового скопления людей.
В зале рязанской филармонии и на сцене Зеленого театра запланированы концертные программы и фестивали.
Всего во время празднования Дня города запланировано более 30 крупных мероприятий, которые пройдут в течение недели.
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