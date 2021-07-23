На М5 в Рязанской области грузовик, столкнувшись с Opel, встал на попа

Последствия ДТП на трассе М-5 "Урал" в Сасовском районе 22 июля 2021 года.

В Рязанской области на 412 км трассы М-5 «Урал» (Сасовский район) столкнулись грузовой автомобиль Mercedes Benz и Opel Zafira. Это случилось 22 июля примерно в 06:15 близ села Боковой Майдан.

По предварительным данным пресс-службы УМВД по региону, ДТП спровоцировал 35-летний житель Пензенской области на Opel. Совершая обгон, он заехал на разделительную полосу, что и привело к контакту с грузовиком, управлял которым мужчина 44 лет – тоже из Пензы.

После столкновения грузовик вылетел с дороги и, что называется, встал на попа, то есть вертикально. В результате водитель легковушки травм избежал, а вот дальнобойщику понадобилась медицинская помощь.

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