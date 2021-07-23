Рязанец забил и разделал теленка, случайно забредшего к нему на участок. Фото: Виктория МИНАЕВА

В селе Протасьев Угол Чучковского района полицейские раскрыли кражу 170-килограммового теленка.

Накануне в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что оставила на участке двух телят, а сама пошла по домашним делам. Когда она вернулась, животных уже не было. Как окажется позднее, увидев, что хозяйка скрылась за углом, телята покинули лужайку и перебрались на соседний участок, густо засеянный сочной травой.

В этот момент хозяин участка - 43-летний мужчина – чинил в сарае автомобиль. Увидев животных, он попытался их прогнать, но те продолжали пастись.

Оглядевшись, и убедившись, что посторонних глаз нет, мужчина завел одного из телят в сарай, забил его и быстро разделал. А второй теленок преспокойно вернулся на домашнее пастбище.

Когда женщина поняла, что сама отыскать животное не сможет, обратилась в полицию.

Оперативники обследовали жилище соседа, сарай - и обнаружили разделанную тушу, а также топор и нож с кровью. Мужчина сразу признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, любителю телятины грозит до 5 лет лишения свободы.

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