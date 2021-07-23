В Рязанской области бесследно исчез 48-летний мужчина со звездами на коленях.

В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшего 48-летнего Александра Кирилина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

По данным волонтеров, мужчина еще 14 июля ушел из дома в поселке Октябрьский Михайловского района, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза голубые.

Был одет: зеленая камуфлированная футболка, черные спортивные штаны, черная кепка, черные шлепанцы.

Особые приметы: на коленях татуировки в виде восьмилучевой звезды, шрам на носу.

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение просьба звонить по телефону: +7 (4912) 51-21-71 (дежурный отряда).

Александр Кирилин не выходит на связь с родственниками почти десять дней.

Кроме того, в Рязанской области бесследно исчез 36-летний мужчина в резиновых шлепанцах. Игорь Цыганов не выходит на связь с родственниками уже неделю (читать подробнее).

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