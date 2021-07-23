Омбудсмен попросила пересмотреть приговор экс-курсантам ВДВ за кражу парашютов

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова просит Верховный суд пересмотреть приговор бывшим рязанским курсантам училища ВДВ за кражу парашютов.

С просьбой о пересмотре дела Москалькова обратилась лично к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

«Обращаюсь к вам в связи с трагической судьбой двух бывших курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища Дмитрия Пугачева и Никиты Матяшова, которые на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются доказать свою невиновность в инкриминируемом им преступлении» - цитирует обращение Москальковой РИА Новости.

Суд установил, что в ночь на 20 ноября 2016 года курсанты пятого курса РВВДКУ Пугачев и Матяшов приехали в Сельцы, проникли на склад и похитили четыре парашюта «Арбалет-2». После этого они погрузили их в багажник и скрылись. Позже, во время обыска в доме у родственницы Пугачева под кроватью нашли бирку от одного из парашютов.

Но сами курсанты в своих показаниях говорили, что приехали на территорию училища лишь для того, чтобы забрать рюкзак, который забыл Пугачев. Спустя три месяца после пропажи парашюты нашел фельдшер на танкодроме. Три из них были в распущенном состоянии, а один - в уложенном. Следов обвиняемых на парашютах не было.

В 2018 году Рязанский гарнизонный военный суд приговорил Пугачева и Матяшова к двум годам лишения свободы условно, а Верховный суд поддержал решения нижестоящих инстанций.

Отметим, что позже с уже бывшего курсанта Пугачева руководство училища через суд взыскало более 457 тысяч рублей. Это те деньги, которые вуз потратил на его обучение и содержание.

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