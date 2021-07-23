В рязанскую ОКБ поступило 1200 доз вакцины – на ближайшее время хватит

В начале недели в Рязанскую область завезли 17500 доз вакцины «Спутник V». Весь препарат распределили по лечебным учреждениям. В частности, в поликлинику рязанской ОКБ поступило 1200 доз.

— Этого хватит, чтобы закрыть потребность на ближайшее время, — отметил бывший главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Чтобы попасть на прививку в городскую поликлинику в Канищеве, записываются через госуслуги или по телефону колл-центра 122. Выяснил, что если раньше на госуслугах сюда записывали по 15 человек, то теперь это количество увеличили до сорока.

Хубезов подчеркнул, что спрос на вакцинацию в Рязанской области колоссальный, поэтому бывают небольшие перерывы.

— В таких случаях ждем новой поставки вакцины и возобновляем прививки для всех, — отметил экс-главврач.

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